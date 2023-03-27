Директор МВФ: Резкое увеличение ставок усиливает риски для мировой финансовой стабильности Фото: REUTERS

Резкое увеличение центробанками процентных ставок для борьбы с высокой инфляцией усиливает риски для мировой финансовой стабильности, об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая на проходящем в Пекине Форуме развития Китая.

Георгиева отметила, что неопределенность в мировой экономике «исключительно высока, в том числе из-за риска геоэкономической фрагментации...».

Глава МВФ уточнила, что «перспективы развития мировой экономики в среднесрочной перспективе, скорее всего, останутся слабыми».

«В период роста уровня задолженности быстрый переход от длительного периода низких процентных ставок к гораздо более высоким ставкам, необходимым для борьбы с инфляцией, неизбежно порождает потрясения и факторы уязвимости...», - подчеркнула Георгиева.

Как писал сайт KP.RU, в марте прошлого года глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что украинская экономика может сократиться на треть из-за событий, которые происходят сейчас в стране.

«Вероятно, мы увидим сокращение, которое может составить треть от того, что было до конфликта», - сказала она.

Кроме того, Георгиева ответила на вопрос про вероятность дефолта в России из-за санкций, введенных на фоне обострения ситуации на Украине.

«Беспрецедентные санкции, введенные в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер... Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным», - заявила она.

Георгиева отметила, что «не намерена спекулировать на тему возможного дефолта» экономики России.