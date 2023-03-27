Что произошло в ночь на 27 марта

Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника «Стриж» в Киреевске Тульской области Фото: Павел Аджигильдяев/ru.wikipedia.org

Группировка российских средств ПВО, развернутая в Тульской области: зенитные ракетные комплексы «С-300», «Панцирь-С1», а также комплексы РЭБ «Поле-21» обеспечивают надежное прикрытие с данного направления. В частности, комплексом РЭБ «Поле-21» было осуществлено воздействие на ударный украинский беспилотник, в результате которого была выведена из строя его система навигации.

Беспилотный аппарат, попав в зону действия «Поле-21», потерял ориентацию и упал в огород на окраине города Киреевск Тульской области, что в 35 километрах от Тулы и взорвался. Осколками посекло 8 частных домов, 3 строения оказались частично разрушены.

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