Bloomberg: власти Китая пытались убедить основателя Alibaba Джека Ма вернуться на родину

Джек Ма Фото: REUTERS

Власти Китая пытались убедить основателя компании Alibaba, миллиардера Джека Ма вернуться в родную страну, но бизнесмен предпочел остаться за границей. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По оценке западных журналистов, предложение свидетельствует о том, что Пекин желает продемонстрировать господдержку национальному бизнес-сообществу. Отрицательный ответ Джека Ма "подрывает стремление Китая к развитию частного бизнеса", говорится в публикации.

Напомним, компания Alibaba основана в 1999 году. Это одна из крупнейших в мире компаний, предоставляющих услуги электронной коммерции и цифровых платежей.

Как ранее писал сайт KP.RU, осенью 2018 года Джек Ма объявил, что решил покинуть пост председателя совета директоров Alibaba, поскольку деловая среда в Китае ухудшилась. Бизнесмен также раскритиковал стремление властей КНР и государственных предприятий активно вмешиваться в частный бизнес.

Джек Ма также признался, что после отхода от дел компании посвятит все свое свободное время преподаванию. Он уточнил, что остается в составе совета директоров компании и будет иметь голос в управлении.