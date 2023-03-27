Четыре человека пострадали при артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре человека пострадали, а также были повреждены несколько зданий в результате обстрела Мелитополя в понедельник, 27 марта, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают местные власти.

«В 8.15 украинские боевики совершили попытку артиллерийского обстрела Мелитополя. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы ... Пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», - сказано в заявлении администрации города, опубликованном в Telegram-канале.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, в минувший четверг, 23 марта, самодельное взрывное устройство сработало недалеко от пожарной части Мелитополя на улице Крупской. В результате пострадал полицейский, который был госпитализирован. Власти назвали это терактом.