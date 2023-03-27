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НовостиПроисшествия27 марта 2023 6:29

Четыре человека пострадали при артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю

Повреждены несколько зданий
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Четыре человека пострадали при артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю

Четыре человека пострадали при артиллерийском ударе ВСУ по Мелитополю

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Четыре человека пострадали, а также были повреждены несколько зданий в результате обстрела Мелитополя в понедельник, 27 марта, со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщают местные власти.

«В 8.15 украинские боевики совершили попытку артиллерийского обстрела Мелитополя. Частично разрушено здание около многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы ... Пострадали четыре человека, несколько зданий повреждены», - сказано в заявлении администрации города, опубликованном в Telegram-канале.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительным данным, в Мелитополе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Напомним, в минувший четверг, 23 марта, самодельное взрывное устройство сработало недалеко от пожарной части Мелитополя на улице Крупской. В результате пострадал полицейский, который был госпитализирован. Власти назвали это терактом.