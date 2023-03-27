FT: Евросоюз и Британия активизировали переговоры об оборонном сотрудничестве

Британия и ЕС обсуждают усиление сотрудничества в оборонной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз и Великобритания ведут переговоры о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. Об этом сообщает издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники из числа высокопоставленных чиновников.

В числе тем, которые обсуждаются британской и европейской сторонами, называется улучшение координации в производстве вооружений и обмене разведданными, а также совместные оборонные миссии.

"В целом, мы поддерживаем, это разумно. Дьявол кроется в деталях, но в целом повышение обороноспособности Европы хорошо для нас", - уточнил высокопоставленный чиновник Евросоюза в ответ на вопрос журналистов о целесообразности такого сотрудничества.

Как ранее писал сайт KP.RU, генерал-майор из Соединенного Королевства Чарльз Коллинз заявил, что Великобритании нужно признать, что сегодня ее армия не может вести боевые действия самостоятельно, из-за чего страна теряет возможность считаться ведущим членом НАТО.

По его оценке, если бы Великобритания в одиночку участвовала в украинском конфликте, то у нее бы уже закончились боеприпасы и оборудование.

Военный уверен, что такая ситуация с армией лишает страну возможности претендовать на звание одного из ведущих членов НАТО. Изменить это Лондон сможет только в том случае, если сможет создать армию, способную сражаться в любой точке мира и при любых обстоятельствах, считает Коллинз.