Терапевт Чиркова назвала три продукта, которые сильнее всего вредят желудку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-терапевт Ольга Чиркова назвала три продукта, которые сильнее всего вредят работе желудка. Она вынесла в список жареное и копченое мясо, крепкий алкоголь и сладкие продукты.

В мясе, подвергшемся такой обработке, присутствует большое количество канцерогенов. Они мешают усвоению продукта и наносят вред всему организму. Не секрет, что канцерогены – одна из причин, вызывающая онкологические заболевания.

Не менее вредны те продукты, которые мешают процессу пищеварения и раздражают слизистую. Не только жареное, но и копченое мясо, колбасные изделия стоит отнести к этому списку.

- Крепкий алкоголь – еще один продукт, который негативно сказывается на здоровье. Он ведет к ожогам слизистой оболочки. А сладкая еда может вызвать брожение и вздутие живота, замедлять пищеварение, - говорит врач NEWS.ru.

Газировка тоже относится к сладким продуктам, но она опасна еще и тем, что пузырьки углекислого газа дают отдельную нагрузку на поджелудочную железу.