В Китае осудили реакцию НАТО на слова Путина о размещении ядерного оружия в Белоруссии

Владимир Путин Фото: REUTERS

Жители КНР раскритиковали реакцию НАТО на слова президента России Владимира Путина о возможности размещения ядерного оружия в Белоруссии.

Читатели китайского издания "Гуанча" обратили внимание на заявление представителя НАТО Оаны Лунгеску о том, что риторика Москвы по ядерному оружию "безответственна и опасна".

Комментаторы указали Соединенным Штатам и их союзникам, что они делают практически то же самое, но почему-то не военный блок их за это не осуждает.

"Почему НАТО не осудит США и Великобританию за предоставление Австралии атомных подводных лодок?", - написал один из комментаторов.

Его поддержали и другие, отметив, что реакция Вашингтона свидетельствует о том, что Россия поступает правильно, в то время как Североатлантический альянс пользуется двойными стандартами.

"НАТО забывает про свои действия, у них как всегда двойные стандарты", - уточнил другой пользователь интернета.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин сообщил, что Россия завершает строительство хранилища тактического ядерного оружия в Белоруссии 1 июля 2023 года.

Глава государства отметил, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а "делает то, что делали США десятилетиями". Белоруссия также получила от России комплекс "Искандер", способный нести ядерные боеголовки.

МИД Германии назвал соответствующее решение Владимира Путина "попыткой запугивания".

В Вашингтоне также прокомментировали планы России разместить ядерное оружие в Беларуси. Пресс-служба Пентагона заявила, что нет причин для изменения готовности ядерных сил США. В американском оборонном ведомстве подтвердили приверженность коллективной обороне в рамках НАТО и добавили, что продолжают следить за действиями России.