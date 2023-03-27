Холдинг First Citizens Bank выкупает обанкротившийся банк SVB Фото: REUTERS

Банковский холдинг First Citizens Bank & Trust Company покупает вклады, а также кредиты обанкротившегося Silicon Valley Bank (SVB). Об этом сообщает на своем сайте Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC).

Как сообщает ведомство, было заключено соглашение «о покупке и принятии всех вкладов и кредитов банка Silicon Valley Bridge Bank». Сообщается, что в понедельник, 27 марта, 17 отделений «промежуточного банка» Silicon Valley Bridge Bank откроются как принадлежащие First Citizens Bank & Trust Company, а вкладчики SVB «автоматически станут вкладчиками» нового банка.

Уточняется, что по состоянию на 10 марта 2023 года общая сумма активов Silicon Valley Bridge Bank оценивалась примерно 167 млрд долларов, а общая сумма депозитов - около 119 млрд долларов. Отмечается, что сделка включала покупку банка на сумму около 72 млрд долларов, а также ценных бумаг и иных активов на сумму примерно 90 млрд долларов, что останется в распоряжении FDIC.

Напомним, SVB обанкротился за двое суток, а через пару дней был закрыт и другой крупный американский банк Signature Bank. Сообщалось, что после этого капитализация крупнейших банков в США всего лишь за две недели снизилась на 165 млрд долларов.