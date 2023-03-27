Покушение на начальника полиции Москвина совершено в Мариуполе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Мариуполе в понедельник, 27 марта, было совершено покушение на начальника городского управления полиции Михаила Москвина. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики (ДНР), где уточнили, что был взорван автомобиль начальника полиции.

«Утром взорвали автомобиль начальника полиции Москвина. Он жив, все в порядке», - приводит агентство, слова своего собеседника, который уточнил, что машина взорвалась в нескольких метрах от него.

Источник также заявил, что Москвин в результате происшествия получил легкую контузию.

Напомним, в конце ноября прошлого года рядом со зданием администрации Мариуполя взорвался автомобиль. Как сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР), в результате взрыва погиб один человек - 36-летний местный житель.