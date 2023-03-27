Суд прекратил дело против лидера "Ногу свело" Покровского о дискредитации российских войск

Суд прекратил дело лидера "Ногу свело" Покровского о дискредитации российских войск Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорошевский суд Москвы на фоне истечения срока давности прекратил производство по делу в отношении лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации. Об этом в суде сообщили в понедельник, 27 марта.

«Постановлением Хорошевского районного суда города Москвы от 27 марта 2023 года производство по административному делу в отношении Покровского Максима Сергеевича прекращено в связи с истечением сроков давности», - приводит РИА Новости заявление собеседника.

Напомним, согласно статье о публичных действиях, которые направлены на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, музыканту грозил штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Административный арест по статье не предусматривался.

Как писал сайт KP.RU, в начале марта появилось сообщение о том, что судебные приставы разыскивают лидера «Ногу свело» за долги на 139 тысяч рублей.