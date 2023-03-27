В МИД Китая призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине

МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине стремиться к дипломатическому решению Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин призвала стороны украинского конфликта сосредоточиться на дипломатическом решении разногласий. Комментируя новость о строительстве склада тактического ядерного оружия в Белоруссии она подчеркнула, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

Дипломат отметила, что в прошлом году лидеры ядерных держав выступили с совместным заявлением о невозможности выиграть или вести ядерную войну, поэтому следует избегать конфликтов между “ядерными державами” и снижать стратегические риски.

В интервью РИА Новости Мао Нин также заявила, что все стороны конфликта “должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации”.

Напомним, в Кремле неоднократно заявляли о готовности к дипломатическому решению украинского кризиса, в начале марта это подтвердил глава МИД России Сергей Лавров. Тем временем Киев запретил любые переговоры на законодательном уровне, а в Белом доме заявили, что перемирие сейчас ознаменовало бы очередное нарушение Россией Устава ООН.