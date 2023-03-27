Отменены концерты Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерове

Валерий Меладзе Фото: Борис КУДРЯВОВ

Концерты певца Валерия Меладзе в нескольких сибирских городах, запланированные на апрель 2023 года, отменены после серии скандалов с резонансными заявлениями исполнителя о специальной военной операции на Украине.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятий, не состоятся концерты в Новосибирске, Барнауле и Кемерове.

Информация о том, что концерты Меладзе стали отменять, появилась еще в начале года. Площадки уже уведомили организаторов об отменах. Песни исполнителя перестали крутить в караоке и на развлекательных мероприятиях, он исчез из телеконцертов и из радиоротаций.

Напомним, на частном мероприятии в Дубае Меладзе, общаясь с поклонниками за кулисами, озвучил националистический лозунг – видео с выходкой артиста попало сеть.

Подтвердив в очередной раз свою антипатриотичную позицию, Меладзе попробовал оправдаться – неудачно. Народ в России его не понял и резко осудил, появились предложения лишить звезду российского гражданства.

Ранее сообщалось, что в Международный женский день Валерий Меладзе должен был выступать на Рублевке: билеты на его шоу продавались по цене от 18 до 60 тысяч рублей. Однако, в последний момент концерт пришлось отменить - не помогла даже акция "два билета по цене одного".

Между тем, зрители не скрывают: после того, как Меладзе резко высказался против российской спецоперации операции на Украине, поддерживать его рублем вчерашние поклонники не собираются. Люди отказываются от билетов, а в одной из соцсетей артиста так распекли за лицемерие, что он вынужден был закрыть комментарии.

Певца требуют признать иноагентом, лишить звания Заслуженного артиста России и даже гражданства РФ. Причем, за наказание Меладзе выступают не только пользователи соцсетей, но и политики, и общественные организации. Так, с безапелляционным предложением о лишении артиста российского паспорта выступила, например, сенатор Елена Афанасьева.