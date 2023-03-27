Нетаньяху намерен приостановить судебную реформу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается в понедельник, 27 марта, сообщить о заморозке судебной реформы. Об этом пишет израильское государственное радио Kan, ссылаясь на источники в офисе премьера.

Как сообщает источник радио в возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд», заморозка реформы возможна при условии, что соответствующая комиссия парламента одобрит проект закона о реформировании состава комитета по назначению судей.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Израиля Ицхак Герцог выступил с призывом к правительству страны немедленно остановить принятие реформы судебной системы.

Напомним, ранее сообщалось, что более 600 тысяч участников акций против судебной реформы вышли на демонстрации во всем Израиле, из которых примерно 300 тысяч человек приняли участие в протестах в Тель-Авиве.