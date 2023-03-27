Мэр Донецка заявил о жертвах в результате обстрела города со стороны ВСУ Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что о наличии жертв в результате обстрела Калининского района города Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«По предварительной информации, в результате обстрела Калининского района имеются жертвы. Данные уточняются», - заявил градоначальник в своем Telegram-канале в понедельник, 27 марта.

Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что украинские военные в 11 утра в понедельник, 27 марта, выпустили по Калининскому району Донецка четыре ракеты из реактивной установки залпового огня (РСЗО).

Напомним, на прошлой неделе, 22 марта, украинские войска уничтожили здание водоканала в Донецке ракетой «Точка-У».