SCMP: Военные стратеги НАТО напуганы сближением России и Китая

После визита главы КНР в Москву многие эксперты отметили укрепление союза России и Китая Фото: REUTERS

Научный сотрудник азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн заявил, что сближение России и Китая привело к созданию значительной группы соперников НАТО. В своей статье для South China Morning Post Шэн также отметил, что Европа сильно ослабла из-за украинского кризиса.

“Европа и остальные встанут на сторону победителя. ЕС сейчас явно сильно ослаблен конфликтом на Украине, поскольку его поставки дешевой еды, энергии и полезных ископаемых из России перекрыты” – считает Шэн.

По мнению Шэна, в НАТО всегда боялись данного сближения из-за сложности гипотетического конфликта с двумя соперниками на территории, которую не в силах окружить ни один флот. Он отметил, что Китай и Россия являются для альянса “экзистенциальными угрозами”.

Как писал ранее сайт KP.RU, некоторые западные аналитики также отмечают сближение Москвы и Пекина. На фоне создания Вашингтоном списка потенциальных врагов, названных “осью зла”, Россия, Китай, КНДР, Венесуэла и Иран начали сближаться для противостояния США. Недавно и Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал Россию и Китай “стратегическими конкурентами” Вашингтона.