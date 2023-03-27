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НовостиПолитика27 марта 2023 9:49

В Кремле опровергли сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию

Песков прокомментировал сообщения турецких СМИ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Кремле опровергли сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию

В Кремле опровергли сообщения о готовящемся визите Путина в Турцию

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщения турецких СМИ о якобы готовящемся визите президента России Владимира Путина в Анкару.

«Нет», - заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли ведется соответствующая подготовка.

Ранее турецкие СМИ, ссылаясь на источник в администрации президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана писали о подготовке визита в Анкару российского лидера, заявляя, что данный визит держится в секрете ожидается, что главы двух стран обсудят широкий спектр вопросов.

Напомним, в минувшую субботу, 25 марта, президенты Турции и России в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Как заявили в канцелярии турецкого лидера, Эрдоган поблагодарил Путина за позитивную позицию по вопросу продления зерновой сделки.