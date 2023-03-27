Песков заявил, что реакция Запада не повлияет на планы России по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакция западных стран, в том числе возможное введение новых санкционных ограничений в отношении Москвы, не повлияют на намерения России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Такое заявление в понедельник, 27 марта, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«На планы России такая реакция, безусловно, повлиять не может. Президент все объяснил в своем заявлении, которое он сделал в интервью в субботу. К этому добавить нечего», — заявил представитель Кремля, комментируя вопрос о влиянии на позицию России реакции западных стран, в том числе угрозы ввести антироссийские санкции.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, что, как отметил российский лидер не нарушает обязательств по ДСНВ. По его словам, белорусский лидер Александр Лукашенко давно ставил вопрос о размещении такого оружия на территории республики.