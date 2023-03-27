Экс-директор Нацразведки США Рэтклифф призвал Вашингтон беспокоиться из-за сближения России и Китая

Вашингтону стоит начать беспокоиться сближением России и Китая Фото: REUTERS

Бывший директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф призвал США обратить внимание на сближение Москвы и Пекина. В эфире канала Fox News он заявил, что США стоит начать переживать из-за недавних заявлений Путина и Си Цзиньпина.

“Мы должны начать беспокоиться. Путин и Си встречались и раньше, но то, как они открыто говорят о новом мировом порядке, — яркий показатель изменения отношения России и Китая, а также их союзников, к США” – заявил Рэтклифф.

По мнению эксперта, недавний визит Си Цзиньпина в Россию и подписанные главами государств решения и заявления говорят об угасающем авторитете США на мировой арене. По словам Рэтклиффа, Вашингтон показал слабость своим бегством из Афганистана, что заметили в Москве и Пекине и решили испытать США на прочность.

Напомним, недавно бывший президент США Дональд Трамп также высказался о падении авторитета Соединенных Штатов. По его мнению, Америка находится в упадке и больше не может задавать мировые стандарты. Теперь, по мнению политика, стандарты формируют США.