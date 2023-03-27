Песков: Запад предпринимает все меры, чтобы «заглушить» тему «Северных потоков» Фото: REUTERS

Западными странами делается все для того, чтобы отвлечь внимание от темы взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что Москва собирает противостоять таким попыткам

«Странами Запада предпринимаются всевозможные меры для того, чтобы "замотать", говоря по-русски, эту тему, чтобы её заглушить, чтобы этой темы не было на повестке дня», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-конференции в понедельник, 27 марта, подчеркнув, что российская сторона «будет продолжать делать все возможное, чтобы не дать этому случиться».

По словам Пескова, все данные говорят о том, что подобная диверсия могла быть сделана только при участии каких-либо государств или же при участии их спецслужб.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что он согласен с версией американского журналиста Сеймура Херша, который заявил о причастности спецслужб Соединенных Штатов к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2».