Дмитрий Азаров встретился с самарскими бойцами в зоне СВО и передал им дополнительную спецтехнику

Губернатор встретился с земляками на передовой и выслушал волнующие их вопросы. Фото: правительство СО

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в очередной раз посетил зону СВО, чтобы проведать бойцов-земляков и передать им гуманитарную помощь, дополнительную спецтехнику и снаряжение, список которых формируется по согласованию с командованием.

Глава региона проводит встречи с военными на разных участках зоны СВО. Они уже стали своего рода приемом по личным вопросам. На них губернатору передают и заранее собранные обращения бойцов. Просьбы касаются помощи в лечении родных, учебы детей, помощи по ремонту домов, содействия в оформлении документов и т. д.

— Мы беремся за решение всех вопросов. Приложим все усилия, чтобы военнослужащим и их семьям оказать максимальную помощь. Чтобы боец понимал: тыл у него прикрыт, его главная задача здесь — это приближение победы, — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Отметим, все обращения, которые губернатор привозит с фронта, попадают в систему социальных паспортов, которую реализовали в регионе первой в стране. Сейчас она оцифрована. Система помогает систематизировать нужды семей военнослужащих и контролировать их отработку.

Просьбы бойцов принимают и через специальный телефон департамента по работе с обращениями граждан администрации губернатора Самарской области. Номер сообщают командирам подразделений, ротным, чтобы они могли, собрав обращения военнослужащих, передать их, когда есть возможность выйти на связь — хоть днем, хоть ночью.

В эту поездку Дмитрий Азаров передал бойцам дополнительное оборудование, средства радиоэлектронной борьбы, прицелы, автомобили, гуманитарную помощь, которую помогали собирать жители губернии. Для военных такая поддержка земляков крайне важна.

Глава региона намерен побывать во всех подразделениях, где служат самарцы. Речь идет не только о подразделениях 2-й гвардейской общевойсковой армии, но и других воинских объединениях. Это позволит быть на постоянной связи с бойцами, чтобы оказывать дополнительную помощь им и их семьям.