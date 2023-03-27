В МИД Германии опровергли сообщения о планах выслать 30 российских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии пока не рассматривают высылку 30 российских дипломатов, о чем сообщалось на прошлой неделе, заявила представитель министерства иностранных дел ФРГ Андреа Зассе.

«На данный момент мы не рассматриваем высылку российских дипломатов», – сказал она в ходе брифинга правительства Германии.

Напомним, ранее появилась информация, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов. По информации издания Focus, германские силовики считают, что аккредитованные в ФРГ российские дипломаты пользуются своим статусом для незаконного получения политической, экономической и военной информации для совершения диверсий и распространения дезинформации.

В МИД России в свою очередь заявили, что Россия даст жесткий ответ на возможную высылку властями Германии российских дипломатов. Как считают в российском внешнеполитическом ведомстве, у главы МИД Германии развилась «шпиономания».