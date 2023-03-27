Путин поручил упростить использование Fan ID инвалидами, пенсионерами и детьми карт Фото: пресс-служба Российского футбольного союза

Президент России Владимир Путин поручил правительству России упростить использование инвалидами, пенсионерами и детьми систем идентификации футбольных болельщиков (Fan ID).

«Правительству РФ совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 года», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Ответственными за выполнение поручения глава государства назначил главу кабинета министров Михаила Мишустина и генерального директора «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлану Чупшеву.

Напомним, ранее в Минцифры России сообщили о запуске приложения «Карта болельщика». Оно позволит предъявить документ даже при отсутствии интернета.

«Карта болельщика», больше известная как Fan ID, необходима для посещения матчей чемпионата России по футболу. В настоящее время ее уже получили 375 тысяч российских болельщиков.