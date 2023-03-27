СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой" Фото: EAST NEWS

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации коррупционной схемы, связанной с “зерновой сделкой”. Участники преступной схемы требовали с экспортеров зерна деньги в обмен на беспрепятственное получение санитарных сертификатов, а при отказе угрожали затягивать бюрократические процедуры оформления.

“Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки” – сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

В сообщении ведомства указано, что за каждую тонну зерна преступники требовали оплату в размере 40 американских центов. СБУ задокументировала два эпизода передачи взятки на сумму более 10 тысяч долларов.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России остается много вопросов по реализации "зерновой сделки". О неравноправном выполнении сторон сделки своих обязательств ранее высказывалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.