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НовостиВ мире27 марта 2023 11:07

СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с зерновой сделкой

Мошенники брали деньги за сертификаты на продукцию и угрожали затягиванием бюрократических процедур
Сергей ЧИКОВ
СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"

СБУ ликвидировала коррупционную схему, связанную с "зерновой сделкой"

Фото: EAST NEWS

Служба безопасности Украины сообщила о ликвидации коррупционной схемы, связанной с “зерновой сделкой”. Участники преступной схемы требовали с экспортеров зерна деньги в обмен на беспрепятственное получение санитарных сертификатов, а при отказе угрожали затягивать бюрократические процедуры оформления.

“Служба безопасности ликвидировала коррупционную схему в главном управлении госпродпотребслужбы в Одесской области. Участники схемы требовали деньги с представителей компаний, которые экспортируют украинскую агропродукцию в рамках зерновой сделки” – сообщила СБУ в своем телеграм-канале.

В сообщении ведомства указано, что за каждую тонну зерна преступники требовали оплату в размере 40 американских центов. СБУ задокументировала два эпизода передачи взятки на сумму более 10 тысяч долларов.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что у России остается много вопросов по реализации "зерновой сделки". О неравноправном выполнении сторон сделки своих обязательств ранее высказывалась и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.