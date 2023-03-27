Умер Петр Высоцкий, актер из сериала «Четыре танкиста и собака»

Польский актер Петр Высоцкий Фото: кадр из фильма

Знаменитый польский актер Петр Высоцкий умер в возрасте 87 лет. Как сообщают СМИ Польши, артист сгорел заживо в своем доме.

По информации агентства PAP, пожар произошел в доме Высоцкого утром в воскресенье, 26 марта. Позже сын актера Ян Невада-Высоцкий подтвердил его смерть в соцсетях. Причина пожара в настоящее время выясняется.

Петр Высоцкий окончил Высшую театральную школу в Варшаве, после чего учился в Государственной высшей театральной школе. После ее окончания он начал работать в Театре имени Вилама Хожица в Торуни. С 1969 по 2011 год актер служил в Театре имени Юлиуша Остервы.

Наибольшую популярность Высоцкому принесла роль лейтенанта Козуба в сериале «Четыре танкиста и собака». Он также известен по таким киноработам, как «Пепел», «Катастрофа в Гибралтаре» и «Шопен».