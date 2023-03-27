Патрушев заявил о наличии у России уникального оружия, способного уничтожить любого противника Фото: ТАСС

Россия обладает уникальным оружием, способным ликвидировать любого противника в случае угрозы своему существованию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом, но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию», – сказал он в интервью «Российской газете».

По словам генерала, американские политики находятся в плену собственной пропаганды, считая, что после нанесения Соединенными Штатами превентивного удара по России она уже не сможет ответить. Как заявил секретарь Совбеза РФ, такое мнение является недальновидной и опасной глупостью. Некоторые лица на Западе уже рассуждают о реванше, ошибочно полагая, что это приведет к военной победе над Россией, добавил Патрушев.

Как писал сайт KP.RU ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что России есть чем ответить на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном.

В конце прошлого года глава государства допустил применение ядерного оружия в ответ на превентивный удар.