В Таиланде выписали первые красные и желтые карточки шести туристам-нарушителям Фото: REUTERS

Иммиграционная служба Пхукета выписала первые желтые и красные карточки туристам-нарушителям. Об этом пишет газета The Phuket News.

Как сообщается, первые желтые карточки получили два французских гражданина, а также украинец и швед. По одному гражданину из Швеции и Франции получили красные карточки, после чего были депортированы.

Сообщается, что на данный момент в судах ведутся дела 181 иностранца. По данным иммиграционной службы, большинство из них - приезжие из Франции, России, Великобритании, а также Мьянмы и Камбоджи. Как уточняется, наиболее распространенными нарушениями является вождение в нетрезвом виде, пребывание по просроченной визе, а также работа без разрешения.

«Многие оправдываются тем, что видели, как другие делают то же самое без наказания, поэтому полагали, что могут сделать то же самое без последствий», — сказали в иммиграционной службе.

Напомним, согласно новым правилам, при получении желтой карточки иностранец сможет продолжить отдыхать в Таиланде, но в следующий раз его не пустят в страну. При втором нарушении он получит красную карточку и будет немедленно депортирован.