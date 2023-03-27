«Райффайзенбанк» ограничит переводы в долларах для физлиц с 3 апреля 2023 Фото: REUTERS

«Райффайзенбанк» ужесточает условия долларовых переводов для физических лиц. С 3 апреля они будут доступны только клиентам, подключившим определенные пакеты услуг.

«Исходящие переводы в долларах США в другие банки смогут осуществлять только клиенты с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5», подключенными до 28 февраля 2023 года включительно, а также клиенты Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Переводы в других валютах по-прежнему доступны всем клиентам с учетом установленных лимитов», – сказано на сайте банка.

Кроме того, с 3 апреля этого года для клиентов «Райффайзенбанка» повышается минимальная сумма переводов в другие банки в долларах и евро – теперь она составит 20 тысяч в валюте перевода. Банк также вводит фиксированный размер комиссии по валютным переводам – 300 долларов, евро или эквивалент для других валют.

Как объяснили в пресс-службе «Райффайзенбанка», такие меры вызваны ужесточением требований к процедурам проверки и проведения платежей и не позволят превышать устанавливаемые лимиты по количеству платежей банками-корреспондентами.

Напомним, ранее «Райффайзенбанк» решил повысить минимальную сумму валютных переводов для юрлиц до 50 тысяч долларов с 3 апреля 2023 года.