Нетаньяху обратится к нации на фоне протестов из-за судебной реформы в Израиле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху собирается выступить с обращением к нации на фоне беспрецедентных протестов, вызванных судебной реформы. Об этом пишет местное издание The Times of Israel.

Ранее сообщалось, глава израильского правительства собирался обратиться к нации еще утром в понедельник, 27 марта, заявив о приостановке судебной реформы, однако был вынужден отложить речь из-за раскола внутри правящей коалиции.

Появилось сообщение о том, что министр национальной безопасности и лидер израильской крайне правой партии «Оцма Йегудит» Итамар Бен-Гвир заявил о своей отставке и выходе из коалиции при отмене реформы. Министр юстиции Ярив Левин также сказал о том, что намерен покинуть свой пост в случае отмены реформирования судебной системы.

При этом, как писал сайт KP.RU, президент Израиля Ицхак Герцог призвал правительство страны немедленно остановить принятие данной реформы.