Российские средств ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Запорожской области

Вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Запорожской области.

Как уточнил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков, украинский вертолет был сбит в районе населенного пункта Темировка. Кроме того, российскими средствами ПВО были уничтожены 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Луганской и Донецкой народной республиках.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлой недели российские системы ПВО уничтожили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины в ЛНР, ДНР, а также в Запорожской области. Также средствами ПВО ВС России были перехвачены шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Напомним, ранее российские системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.