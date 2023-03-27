GT: Путин послал США важный сигнал по украинскому конфликту решением разместить ядерное оружие в Белоруссии

Решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии является сигналом США Фото: REUTERS

Издание Global Times назвало решение президента России Владимира Путина о строительстве склада тактического ядерного оружия на территории Белоруссии сигналом США в вопросе их участия в конфликте.

“Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или будут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию” – утверждается в статье. Издание отмечает, что сдержанная позиция Пентагона в данном вопросе свидетельствует о нежелании Вашингтона раздражать Москву.

Отдельно в статье отмечено, что США намерены добиться своей цели и измотать Россию своим участием в конфликте на Украине. Напомним, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки западного вооружения Киеву не изменят цели спецоперации и ее итог, но могут затянуть конфликт и привести к серьезным последствиям для мирных граждан Украины.