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НовостиВ мире27 марта 2023 12:00

GT: Путин послал США важный сигнал по украинскому конфликту решением разместить ядерное оружие в Белоруссии

Россия и дальше будет принимать меры по противодействию вмешательству США в конфликт
Сергей ЧИКОВ
Решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии является сигналом США

Решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии является сигналом США

Фото: REUTERS

Издание Global Times назвало решение президента России Владимира Путина о строительстве склада тактического ядерного оружия на территории Белоруссии сигналом США в вопросе их участия в конфликте.

“Этим шагом Москва надеется показать, что если Вашингтон и Запад продолжат вмешательство в украинский конфликт или будут поставлять оружие массового уничтожения, то Россия будет и дальше принимать меры по противодействию” – утверждается в статье. Издание отмечает, что сдержанная позиция Пентагона в данном вопросе свидетельствует о нежелании Вашингтона раздражать Москву.

Отдельно в статье отмечено, что США намерены добиться своей цели и измотать Россию своим участием в конфликте на Украине. Напомним, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, поставки западного вооружения Киеву не изменят цели спецоперации и ее итог, но могут затянуть конфликт и привести к серьезным последствиям для мирных граждан Украины.