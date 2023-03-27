В зоне спецоперации появился окоп имени героя Александра Мальцева, в одиночку взявшего украинский опорный пункт

В Донбассе появился окоп имени Александра Мальцева

Российские военные называют бывший украинский опорный пункт, который героически в одиночку захватил сержант Александр Мальцев, "окопом Мальцева". Об этом рассказывает военкор KP.RU Александр Коц.

Командир разведгруппы рассказал, что момент подвига российского военного находился немного южнее. По его словам, опорный пункт нужно было захватить, чтобы выровнять линию боевого соприкосновения.

Собеседник журналиста считает, что далеко не каждый участник боевых действий способен на поступок, подобный тому, что совершил Александр Мальцев, отправившись в одиночку на укрепленную точку противника.

"Есть те, кто сидит в окопе, отстреливается и никуда ходить не хочет. А есть те, кто проявляет инициативу, понимает, что может и сделает это, - уточнил разведчик. - И получается такой подвиг. Это внутри в человеке, воспитанием заложено".

Военный корреспондент "Комсомолки" вместе с разведчиками проехался по местам, в которых сражался и погиб Александр Мальцев. Подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, российский военный после захвата важной точки оказывал огневую поддержку наступлению сослуживцев. В дальнейшем взвод под командованием Мальцева удерживал стратегически важный рубеж обороны, несмотря на попытки ВСУ перейти в контрнаступление и минометные обстрелы.

Во время одного из таких обстрелов 13 марта 2023 года Александр Мальцев получил смертельное ранение. Он представлен к званию Героя России посмертно.

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