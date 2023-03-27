Экс-разведчик ВС США Риттер призвал украинцев поднять восстание против режима Зеленского

Бывший американский военный призвал украинцев бороться с режимом Зеленского Фото: REUTERS

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер призвал граждан Украины, недовольных политикой президента Зеленского, поднять восстание против режима. В интервью каналу U.S. Tour of Duty экс-разведчик посоветовал бороться за свои права неготовых отдавать свою жизнь “ради идущего на поводу у США Зеленского” граждан Украины.

“Сейчас многие украинцы недовольны тем, что происходит у них в стране. Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете? <…> Если вы разочарованы в правительстве Зеленского, то не бездействуйте” – призвал военный, проведя параллель с историей образования США.

Риттер напомнил, что Америка начала свою историю после восстания американского народа против Британии в борьбе за свою свободу, и призвал украинцев последовать этому примеру, учитывая сложность текущего положения.

Напомним, ранее Риттер уже заявлял, что фактически Украина проиграла в конфликте. По мнению военного, к лету артиллерийские запасы ВСУ закончатся, и Киеву будет нечем сдерживать российскую армию. Он отмечал, что к этому моменту у НАТО не появится возможность обеспечивать потребности ВСУ для сдерживания России.