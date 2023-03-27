Дерматолог рассказала о причинах сухости кожи Фото: Shutterstock

Дерматолог-косметолог клиники «Семейная» Надежда Юдина в беседе с «Газета.Ru» рассказала о причинах сухости кожи.

Как отметила эксперт, сухость кожи может быть следствием дерматологических заболеваний, неправильного питания, а также возникать из-за табачного дыма, жесткой воды или долгого пребывания на солнце.

Кроме того, Юдина обратила внимание на то, что сухость кожи может появиться с возрастом на фоне снижения выработки гормонов, что в свою очередь приводит к уменьшению выработки кожного сала, а также гиалуроновой кислоты и коллагена.

«Самым простым решением проблемы многие считают активное использование увлажняющего крема, но он помогает далеко не всегда. И действует не так эффективно, как хотелось бы», - заявила дерматолог, рекомендуя пить больше чистой воды, включив в свой рацион растительные масла, увлажнять воздух в помещении, а также выбирать одежду и постельное белье из натуральных тканей.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва в беседе с RT рассказала, что сухость кожи может вызвать дефицит витаминов A, B2, B3, B6, а также C и E.

Нутрициолог-диетолог Ирина Мансурова в разговоре с Life.ru для борьбы с сухостью кожи рекомендовала есть рыбу, орехи и яйца.