Концерт Ани Лорак в Краснодаре 27 апреля 2023 отменен из-за скандальных высказываний певицы

Ани Лорак Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Концерт певицы Ани Лорак в Краснодаре, который должен был пройти 27 апреля 2023 года, отменен из-за высказываний артистки. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии столицы Краснодарского края.

"Певица должна была выступить во Дворце спорта "Олимп" 27 апреля. Однако жители оказались против этого из-за высказываний певицы, - говорится в сообщении. - Глава города поддержал горожан, высказав свою принципиальную позицию у себя в социальных сетях".

Глава города поддержал горожан, высказав свою принципиальную позицию у себя в социальных сетях.

Как ранее писал сайт KP.RU, мэр Краснодара Евгений Наумов недвусмысленно дал понять, что Лорак на Кубани не рады.

"Мы - жители - против того, чтобы в нашем городе "устраивали шоу" люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти", - написал Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

Напомним, Ани Лорак опубликовала открытое письмо на своем сайте, в котором призналась, что поддерживает Украину. Российская публика восприняла слова исполнительницы крайне негативно. В регионах, где планировались концерты артистки, начались протесты. Выступления в ряде городов нашей страны оказались под угрозой срыва, потому что глав регионов начали просить отменить мероприятия.