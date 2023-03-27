Житель Тобольска во время вечеринки убил возлюбленную за измену

Мужчину приговорили к году тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тюменской области случайно убил возлюбленную за измену. Мужчину приговорили к году колонии за преступление. Его обвинили в убийстве по неосторожности, пишет «Наш город».

По версии следствия, в июле 2022 года житель Тобольска устроил алкогольную вечеринку с сожительницей. В ходе посиделок мужчина узнал про предательство подруги. Разъяренный тюменец не сдержался и ударил ее кулаком в лицо. Девушка упала и ударилась головой о косяк двери. Через пару минут пострадавшая пришла в себя, любовники продолжили застолье.

Утром сожительница не проснулась. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, и как следствие, отек мозга. Через семь дней пострадавшая умерла.

Соседи на судебном заседании встали на сторону обвиняемого, утверждая, что женщина часто пила и постоянно ухода из дома. Мужчина вину признал в полном объеме.

Изучив материалы дела, суд назначил тюменцу наказание сроком на 1 год.