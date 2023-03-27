Жители Турции поддержали решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии Фото: REUTERS

Турецкие читатели издания Haber 7 высказались за то, чтобы Россия разместила своё ядерное оружие на территории Белоруссии. По мнению многих комментаторов из Турции, это было правильное решение, ответ Западу на их же языке, если они не понимают дипломатию и слова.

Одни пользователи просто выразили свою поддержку краткими комментариями из разряда «так держать, Путин». Другие давали более развёрнутые и конструктивные комментарии. Например, многие указали на тот факт, что у США есть свои ядерные ракеты чуть ли не по всему миру, и почему-то это никого не беспокоит.

«А что не так? Путин отвечает на понятном вам языке. Значит, Западу можно, а России нельзя?», — пишет один из пользователей.

В целом, сравнение с политикой США было главным тезисом турков. Комментаторы оставили множество сообщений, в которых указывали на несправедливость и гегемонию со стороны американцев, спокойно размещающих не только ядерное, но и химическое оружие в других странах.

Ранее KP.RU сообщил о том, как жители Великобритании отреагировали на план России разместить ядерное оружие на территории Белоруссии.

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