Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих Фото: Александр КОЦ

Украина передала России пятерых тяжелораненых военнослужащих, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Действительно, пять тяжелораненых российских военнослужащих были переданы, и очень важно, чтобы этот процесс продолжался – процесс репатриации», – сказала она журналистам.

Как писал сайт KP.RU, ранее уполномоченная по правам человека в России рассказала о том, что Киев нарушил достигнутые ранее договоренности между Украиной и РФ по обмену военнопленными, состоявшемуся в начале марта. Изначально он планировался в формате 160 на 160, однако российской стороне удалось вернуть только 90 своих соотечественников. В Минобороны РФ отмечали, что российским солдатам в украинском плену грозила смертельная опасность.

Позже Москалькова опубликовала список 70 украинских военнопленных, которых отказался забирать Киев. Самому младшему из них 22 года, самому старшему – 58 лет.

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