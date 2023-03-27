В Липецкой области оказана помощь по десяти тысячам обращений семей участников СВО

В Липецкой области от семей участников СВО собраны 300 заявок на помощь по замене зимних шин на летние. Фото: липецкаяобласть.рф

От жён и матерей военнослужащих на данный момент поступило почти три сотни заявок на бесплатный сезонный шиномонтаж. Просьбы о помощи собрали через чат-бот «Патронаж».

Участие в организации сбора заявок на шиномонтаж и проработку решения данного вопроса с предпринимателями-владельцами шиномонтажных мастерских приняли главы муниципалитетов. Многие социально ответственные компании поддержали инициативу и уже приступили к работе.

«Я очень благодарна. Когда мужчины в доме нет, то это сделать некому. Тем более я с маленькими детьми», – выразила признательность за помощь супруга липецкого мобилизованного Кристина.

Семьи участников СВО в Липецкой области получают от властей региона всестороннюю поддержку.

Игорь Артамонов рассказал, что в Липецкой области на сегодняшний день отработано свыше десяти тысяч обращений от семей участников СВО. В основном вопросы касаются социальной защиты – льгот и социального обслуживания. Также востребована помощь муниципалитетов в ремонте жилья, газификации, монтаже уличного освещения.

Помимо этого отработано множество обращений по вопросам уменьшения сумм кредитных платежей и рассрочки, трудоустройства, предоставления юридических консультаций. Семьи бойцов обеспечиваются медикаментами. Женам участников специальной военной операции оказывают помощь в реабилитации детей, оформлении в детские сады.

«Семьи наших бойцов не остаются без внимания и поддержки. Причём комплекс мер гораздо шире одних только выплат и льгот. По любым вопросам близкие военнослужащих могут обратиться к своим социальным кураторам, заявка будет незамедлительно рассмотрена и передана в профильное ведомство для исполнения», – подчеркнул Игорь Артамонов.