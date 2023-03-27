Депутат Рады Арахамия допустил усиление мобилизации для укрепления границы с Белоруссией

В Раде допустили усиление мобилизации для укрепления границы с Белоруссией Фото: REUTERS

Украине, вероятно, придется усилить мобилизацию в случае размещения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии, считает председатель фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия.

«Придется призвать еще больше людей в армию. Нам потребуется, по меньшей мере, восемь дополнительных бригад, чтобы контролировать эту линию соприкосновения», – заявил парламентарий в эфире телеканала Sky News.

При размещении российского ТЯО на белорусской территории Украина «столкнется с вызовом открытия второго фронта», полагает депутат. По словам Арахамии, он растянется потенциально на более чем тысяча километров

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва разметит ТЯО в Белоруссии. По словам главы государства, в этом нет ничего необычного, поскольку США делают это в течение десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие на территории стран НАТО в Европе. Россия сделает то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, добавил он.