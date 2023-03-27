Неизвестные снесли памятник легионерам СС в латвийской Бауске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на 27 марта, в латвийском городе Бауска, был разрушен памятник, посвящённый местным легионерам СС. Стела в честь пособников Третьего Рейха в Латвии располагалась у дороги к Баусскому замковому холму, о чём сообщает местный портал Bauskasdzive.lv.

По предварительным данным, некие неустановленные лица снесли памятник СС-овцам, после чего благополучно скрылись. Местная полиция пока не имеет подозреваемых, которые могли бы быть причастны к разрушению стелы. Глава полиции Бауска Брониславс Островскис рассказал о том, что правоохранители изучили видео со всех окрестных камер наблюдения, но не смогли найти ничего подозрительного.

Местный депутат Райтис Абелниекс уже заявил о том, что стелу планируют восстановить. Также предполагается, что снос был связан с повальным разрушением советских памятников в Латвии, и что осуществлён он мог быть группой лиц.

Ранее KP.RU сообщал о том, что власти Риги запретили праздновать так называемый «день легионеров СС». Радикалы в Латвии считают его «праздником», и отмечают 16 марта.