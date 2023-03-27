На Украине признали почти полное окружение Артемовска российскими силами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Артемовск почти полностью окружен российскими силами, Авдеевка находится в полукольце, заявил бывший командир роты нацбатальона «Айдар»* Евгений Дикий.

«Они перешли от тактики лобового штурма к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце», – сказал он в интервью украинскому радио «НВ».

По словам Дикого, российские силы значительно продвинулись в окрестностях Авдеевки и теперь пытаются перерезать трассы. Он также высказал мнение, что они вряд ли будут перебрасывать силы с Артемовска на Авдеевку, поскольку первый значительно ближе к окружению.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что украинская армия находится в критической ситуации под Артемовском. По его мнению, об этом свидетельствует решение Киева перебрасывать в район города свои элитные подразделения, проходившие подготовку в странах НАТО.

* Запрещенная в России экстремистская организация.

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