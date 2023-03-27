Парламент Венгрии одобрил членство Финляндии в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Национальное собрание Венгрии проголосовало за ратификацию членства Финляндии в НАТО.

В ходе заседания венгерского парламента 182 депутата проголосовали за присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу, шесть выступили против. В парламенте Венгрии заседают 199 депутатов.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе президент Финляндии Саули Ниинистё принял законы о вступлении страны в НАТО. Он подписал предложение правительства об утверждении и вступлении в силу Североатлантического договора, соглашение о статусе НАТО, национальных представителей и международного персонала, а также «Приверженность» этим соглашениям.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о решении Анкары начать процесс ратификации членства Финляндии в НАТО в связи с выполнением Хельсинки своих обязательств. Он добавил, что Анкара высоко ценит то, что Финляндия поддерживала Турцию в ее стремлении попасть в Евросоюз.