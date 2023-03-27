РИА Новости: Украинская армия занимает оборону в жилых девятиэтажках на западе Артёмовска Фото: REUTERS

Украинские войска занимают на западе Артёмовска жилые девятиэтажные дома, в которых ещё остаётся небольшое число местных жителей. Фактически, людей выгоняют из их жилья, чтобы разместить в квартирах огневые точки. Об этом пишет агентство РИА Новости, со ссылкой на одного из выселенных жителей города.

Как рассказал житель Артёмовска, к ним пришли украинские военные, и поставили перед фактом: сутки на выселение, после этого в квартиры заходят ВСУ. «Кто не выехал — мы не виноваты», так они сказали мужчине, с которым беседовали журналисты.

Слова этого человека подтверждают и российские военные, которые участвуют в боях за Артёмовск. Так, солдаты ВС РФ уже неоднократно видели, ВСУ превращали жилые квартиры и дома в огневые рубежи. Именно так они поступали в южной части города, теперь - в западной.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на Украине открыто признали практически полное окружение Артёмовска, и крайне плачевное состояние обороны ВСУ в городе.

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