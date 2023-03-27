Суд в Москве заочно арестовал издателя «Медиазоны»* иноагента Верзилова за фейки о российской армии

Суд заочно арестовал издателя «Медиазоны»* иноагента Верзилова за фейки о российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Басманный суд Москвы заочно арестовал издателя «Медиазоны»* Петра Верзилова**, обвиняемого в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Верзилова Петра Юрьевича*, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ», – сказали ТАСС в пресс-службе суда.

С момента экстрадиции на территорию РФ или задержания в России издатель «Медиазоны»* будет арестован на два месяца.

Уголовное дело в отношении Верзилова** возбудили после того, как он опубликовал в социальных сетях посты о событиях в Буче. Напомним, в январе этого года издатель был объявлен в международный розыск.

Как писал сайт KP.RU, ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Максима Каца** за фейки о российской армии.

*СМИ, выполняющее функции иностранного агента

**Лицо, внесенное Минюстом в реестр иностранных агентов