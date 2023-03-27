Spiegel: Неизвестный проник в дом в Потсдаме, где живет канцлер Германии Олаф Шольц

Spiegel: Неизвестный проник в дом канцлера Германии Олафа Шольца в Потсдаме Фото: REUTERS

В понедельник, 27 марта, некий неизвестный мужчина смог пробраться в здание, в котором находится квартира канцлера Германии Олафа Шольца. Сообщается, что он взломал замки, а затем пытался вскрыть и саму квартиру политика. Об этом пишет местное издание Spiegel.

Как заявили журналистам в местных органах безопасности, взломщик забрался в многоквартирный дом в Потсдаме, где живёт Шольц, и попытался вскрыть его квартиру. Попытка успехом не увенчалась - неизвестный бросил свою затею и скрылся. Сейчас он объявлен в розыск.

Сообщается, что после этого инцидента меры безопасности в доме канцлера были усилены. Судя по изученным записям с камер видеонаблюдения, взломщик скрывал лицо хэллоуинской маской, а также набросил на голову капюшон с налобным фонариком, и пользовался перчатками. Установить его личность пока не удалось.

Ранее KP.RU сообщал о том, что на прошлой неделе Олаф Шольц подвергся жёсткой критике немецкой общественности. Люди начали сомневаться в его состоятельности как канцлера ФРГ.