Экс-агент ЦРУ Гренье посоветовал США убедить Зеленского отказаться от претензий на Крым и Донбасс

Экс-агент ЦРУ посоветовал США убедить Зеленского отказаться от претензий на Крым и Донбасс Фото: REUTERS

Власти США должны прямо заявить президенту Украины Владимиру Зеленскому, что ему придется отказаться от претензий на Крым и Донбасс, считает бывший руководитель Антитеррористического Центра ЦРУ Роберт Гренье.

«Высокопоставленный представитель администрации Байдена должен будет начать жесткий разговор с Зеленским. Киев необходимо подтолкнуть к идее разрешения кризиса путем переговоров, которые, возможно, будут включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу», – заявил он в своей статье для The Hill.

Как полагает экс-сотрудник ЦРУ, конфликт на Украине не несет опасности для национальной безопасности США, поэтому им не следует защищать «каждый дюйм» украинской территории. В связи с этим Вашингтону следует «начать разубеждать Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада», считает Гренье. Вместе с тем он заявил, что НАТО нужно сделать из Украины неприступную крепость для сдерживания России, однако вся территория страны для этого не нужна.

Как писал сайт KP.RU, ранее украинский лидер заявлял об отправке военных ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. По его словам, Киев «готовится технически, оружием, формирует бригады, наступательные подразделения и отправляем людей на обучение в другие страны».