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НовостиПолитика27 марта 2023 18:35

The Times: США могли значительно ужесточить свою политику в отношении конфликта на Украине

Вашингтон хочет чтобы Украина силой забрала ДНР и ЛНР
Сергей КУДРИН
The Times: США могли значительно ужесточить свою политику в отношении конфликта на Украине

The Times: США могли значительно ужесточить свою политику в отношении конфликта на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американские чиновники могли значительно ужесточить свою политику в отношении украинского конфликта. Прежде всего это выражалось бы в силовом захвате Донецкой и Луганской Народных Республик, о чём сообщила британская газета The Times, со ссылкой на неназванного политика из США.

Согласно данным британской газеты, США хотят чтобы Украина «победила», и «вернула утраченные территории». При этом всем ясно, что Россия не будет молча стоять в стороне, пока ВСУ пытаются захватить ДНР, ЛНР и другие новые регионы страны. Именно в этом, в подталкивании Владимира Зеленского к силовой попытке захвата новых российских областей, Вашингтон может начать склонять Киев.

Ранее KP.RU сообщил о том, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин испугалась возможности обвала доллара, и обвинила в этом американскую военщину, как авторов украинского конфликта.