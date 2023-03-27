Восьмиклассник из Сан-Паулу убил учительницу и ранил четырёх человек Фото: REUTERS

Восьмиклассник убил педагога, ранил троих учителей и ученика в школе в Сан-Паулу, об этом сообщил телеканал Globo.

«13-летний подросток пронес в школу нож, с которым набросился на 71-летнюю учительницу. От полученных ранений педагог скончалась в больнице», - говорится в репортаже.

Как отмечалось, от действий подростка пострадали также еще трое коллег погибшей и один ученик, которым в итоге удалось обезвредить нападавшего и передать его полиции.

Телеканал уточнил, что, по словам учеников, причиной нападения мог стать конфликт на расовой почве и агрессия со стороны других детей. При этом злоумышленник незадолго до трагедии написал о своих планах в соцсети.

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин и губернатор Сан-Паулу Тарсизиу Гомес ди Фрейтас выразили соболезнования в связи с трагедией.

Как писал сайт KP.RU, несколько часов назад стало известно, что неизвестный открыл стрельбу в школе американского города Нэшвилл.

Официально сообщалось о большом количестве пострадавших при стрельбе в школе. По данным местной полиции, в перестрелке с правоохранителями погиб сам нападавший.

«Мы принимаем меры в связи с необезвреженным преступником в школе на бульваре Бартон-хиллс. Мы можем подтвердить, что есть многочисленные пострадавшие», — пишет пресс-служба ведомства в Нэшвилле.

25 марта 2023 года по меньшей мере два человека стали жертвами взрыва и последовавшего за ним пожара на шоколадной фабрике компании R.M. Palmer Company в Уэст-Рединге (штат Пенсильвания). Девять человек числились пропавшими без вести.

СМИ сообщали, что взрыв прогремел в 16:57 по местному времени (23:57 мск). В результате взрыва обрушилось здание фабрики, а также было повреждено соседнее строение.