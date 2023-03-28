В Ингушетии неизвестные обстреляли пост ДПС, пострадал один человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ингушетии неизвестные лица обстреляли стационарный пост ДПС «Волга — 14», об этом сообщила пресс-служба республиканского МВД.

«Неизвестные в Ингушетии обстреляли стационарный пост ДПС "Волга-14", который располагается в Назрановском районе республики», - говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в результате нападения один из правоохранителей пострадал.

Для поиска и задержания преступников в регионе объявлен план «Перехват».

Как писал сайт KP.RU, 31 декабря 2019 года двое неизвестных напали на пост ДПС в Магасе, столице Ингушетии. Один из нападавших был убит, другой ранен.

«По предварительной информации, во время нападения один полицейский погиб, также ликвидирован один нападавший», - сообщил сотрудник правоохранительных органов.

Ранее сообщалось о нападении на сотрудника ДПС в Грозном около резиденции Рамзана Кадырова. Тогда постовой получил два удара ножом - в руку и в голову, но его спас проезжавший мимо сотрудник Росгвардии, который выстрелил в нападавших, но получил ранение живота в ответ.