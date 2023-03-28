AT: Байден серьезно ошибся при выводе войск из Афганистана Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден допустил серьезные ошибки при выводе войск из Афганистана, об этом написал обозреватель American Thinker Томас Лифсон.

«Если вы еще не заметили, внешняя политика США превратилась в катастрофу после двух лет правления Байдена», - заявил Лифсон.

Журналист подчеркнул, что крах внешнеполитического курса главы Белого дома спровоцировало решение спешно вывести войска из Афганистана.

Он отметил, что в результате США потеряли дорогостоящее вооружение, которое оказалось в руках талибов*.

Обозреватель назвал основные вызовы, с которыми сейчас столкнулся Вашингтон из-за своих просчетов: эскалация украинского кризиса, обострение отношений с Китаем и потерю союзника в лице Саудовской Аравии.

Как писал сайт KP.RU, 10 марта 2023 года Иран и Саудовская Аравия договорились о возобновлении отношений. Кроме того, страны договорились уважать суверенитет друг друга и не вмешиваться во внутренние дела.

Данное соглашение было подписано при посредничестве Пекина.

15 марта 2023 года обозреватель American Thinker Томас Лифсон назвал возобновление дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном ошеломляющим поражением для США.

По его словам, это стало «для Америки ошеломляющим поражением, которое угрожает основам нашего дипломатического влияния на Ближнем Востоке и по всему миру».

«Престиж Америки, а также восприятие нашего влияния в мире резко ухудшились...», - подчеркнул он.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность